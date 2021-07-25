Osmaniyeli doktor 43 yıllık meslek hayatını kitaplaştırdı
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Osmaniyeli doktor 43 yıllık meslek hayatını kitaplaştırdı

Osmaniyeli doktor 43 yıllık meslek hayatını kitaplaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'de özel bir hastanede halen mesleğine devam eden 70 yaşındaki Dr. Musa Güven, 43 yıllık meslek hayatında karşılaştığı ilginç anılarını kitap haline getirdi.

Osmaniye'de özel bir hastanede halen mesleğine devam eden 70 yaşındaki Dr. Musa Güven, 43 yıllık meslek hayatında karşılaştığı ilginç anılarını kitap haline getirdi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nden 2008 yılında başhekim yardımcılığından emekli olduktan sonra bir grup hekim arkadaşıyla birlikte kurduğu özel hastanede mesleğine devam eden 70 yaşındaki Dr. Musa Güven, 43 yıllık meslek hayatında karşılaştığı ilginç anılarını 'İçimde ne var doktor?' adlı kitapta topladı. Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinde kitabının tanıtımı yapan Güven, 'Geçmişi bilmeyenin geleceği olmaz' sözü gereği yeni kuşaklara geçmişin olaylarını yaşatmayı arzu ettiği için kitap yazdığını ifade etti. Yazdığı öykülerin bizzat tanık olduğu olaylardan ibaret olduğunu dile getiren Dr. Musa Güven, "Uzun sayılacak 43 yıllık meslek hayatım var. Bu zaman zarfında toplum içinde gerek bir hekim olarak, gerekse sade bir vatandaş olarak, çevremde yaşanan olayları izleyerek ve her iki açıdan gözlemleyerek mümkün olduğunca objektif olarak irdelemeye, buradan çıkacak hayat derslerine kendi yorumlarımı da katarak toplumla paylaşmak istedim. Yazmış olduğum öyküler tamamen gerçek hayatın içinden ve bizzat tanık olduğum olaylardır. Şuna eminim ki, gerek meslektaşlarım, gerekse toplumun tümü kendilerini bu olayların içinde bulacaklardır. Bazen tebessüm edecekler, bazen de üzüleceklerdir. Ama herkesin durup düşüneceği, kendine özgü dersler çıkaracakları bir gerçektir. Yaklaşık yarım asırlık bir zaman dilimi içinde nelerin değiştiğini ya da nelerin değişmediğini göreceklerdir. Bir döneme tanıklık edecek olayları kayıt altına almak ve aynı dönemi yaşayanların hafızasını tazelemek istedim. 'Geçmişi bilmeyenin geleceği olmaz' sözü gereği yeni kuşaklara geçmişin olaylarını yaşatmayı arzu ettim" diye konuştu.

Kitaptan gelecek olan gelirin eğitim amaçlı kuruluşlara verileceğini söyleyen Güven, 23 öyküden oluşan 'İçimde ne var doktor?' isimli kitabını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.

Yazdığı kitaptan dolayı Güven'e teşekkür eden Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, "Dr. Musa Güven Osmaniye'de bilinen ve tanınan bir isimdir. Bugüne kadar sağlık sektöründe yaptığı hizmetlerden dolayı hocamız takdir topladı. Bu kitabı ile de büyük bir beğeni toplayacağından eminim. Dr. Musa Güven'e bundan sonraki yaşamında başarılarının devamını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Osmaniyeli doktor 43 yıllık meslek hayatını kitaplaştırdı
Osmaniyeli doktor 43 yıllık meslek hayatını kitaplaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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