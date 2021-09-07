Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçi ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak hükümet konağına gelen Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Ardından 2012 yılında şehit olan Astsubay Osman Cantürk Göl'ün ilçedeki ailesini ziyaret eden Yılmaz, burada aile ile bir süre görüştü.

Dumanlı Yaylası'nda yapılması planlanan yolda inceleme yapan Yılmaz, Gümüş köyü Tozluyurt Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek