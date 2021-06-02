Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.14'te Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI
Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK AÇIKLADI
Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 6.3 kilometre olarak açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan