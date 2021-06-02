Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.14'te Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 6.3 kilometre olarak açıkladı.

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 09:41:18. #1.13#

title