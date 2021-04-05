Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
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Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bingöl Adliyesi önünde bir araya gelen 73 sivil toplum kuruluşu üyeleri, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, yaptığı açıklamada, emekli de olsalar amirallerin siyasete müdahale etmesine milletin sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Kava, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz." diye konuştu.

Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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