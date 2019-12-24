: Osmaniye haytap klinik, ilk kez osmaniye'de kuruldu

24.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:00

HAYTAP Klinik, ilk kez Osmaniye'de kuruldu

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından ilk kez Osmaniye'de kurulan klinik, ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Bilim Evinde kurulan Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı olup, içerisinde, röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek malzemeler yer almakta. HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa olunduğunu belirterek, Şehrimizde, özellikle veteriner ortopedi konusunda büyük bir eksikliği kapatmaya çalışan projede röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek değeri 40 bin lira civarındaki malzemelerin tamamı Hayvan Hakları Federasyonu tarafından karşılandı. HAYTAP Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı oldu dedi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ

HAYTAP Klinik, açıldığı gün ilk misafirini ağırladı. Hayvan sever Sevda Kafalı tarafından Kadirli ilçesinden getirilen 10 kaşındaki yaralı dişi kedi tedaviye alındı. Üst dudağı ve burunu kesici bir cisimle kesilmiş halde bulunan kedinin iki hafta önce atılan dikişleri patlamış tekrar dikiş atılarak aralara metal dikiş uygulamaları yapıldı. Sevda Kafalı, kedinin dikişleri açılmasından dolayı tekrar HAYTAP'a ulaştığını ve yeni açılan HAYTAP Klinikte ücretsiz olarak tedavisini yaptırdığını belirterek, Bu hizmetinden dolayı HAYTAP'a ve tüm bağışçılarına teşekkür ediyorum diye konuştu.

GÖNÜLLÜ VETERİNER HEKİMLER

Operasyona katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise 2 hafta öncesinde burnu parçalanmış şekilde bulunan kediye estekti operasyon yaparak burun bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Yiğit, şöyle devam etti Dikilen bölgedeki dokular çok yumuşak ve hassas olduğundan dikişleri patlamış. Kullandığımız dikiş iplerinin dokuyu zapt edemediğini fark ettiğimizden destek amaçlı medikal tel zımba aralara destek vererek tekrar doku bütünlüğünü sağladık. Operasyonlarda Hayvan Hakları Federasyonu'nun tedarik ettiği ağız ve diş bakımı setleri işimizi çok rahatlattı. Gönüllü olarak sahipsiz sokak hayvanlarının operasyonlarını yaptığımız bu imkanları bizlere sağlayan HAYTAP'a çok teşekkür ediyoruz.

Kaynak: DHA

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