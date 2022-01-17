Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Makinist A.Y. idaresinde Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya giden yük treni, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde yaya olarak geçen Gizem Yılmaz'a (21) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gizem Yılmaz'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi olduğu öğrenildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz Osmaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Osmaniye'de yük treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye altın bilezik hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye altın bilezik hediye etti
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Gizem Yılmaz, Üniversite, Osmaniye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

 Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü

Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü
title