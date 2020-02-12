12.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:04

Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, kış şartlarında zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, Bahçe-Hasanbeyli ilçeleri arasındaki Gökçedağ mevkiinde yoğun kar örtüsünün olduğu 1460 rakımda yaban hayatının desteklemesi kapsamında yemleme çalışması yapıldı. Çalışamaya; müdürlük personelinin yanı sıra Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Av Spor ve Avcılık Derneği, Osmaniye Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri de katıldı. Ekiplerin araçlarla getirdiği, 300 kilo buğday, 200 kilo lahana, marul ve karnabahar ile 50 kilo kuru köpek maması doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Fatih Güvercin, ilde ağır kış şartlarının yaşandığını belirterek, "Buradaki yaban hayvanlarını desteklemek, kışı rahat geçirmeleri amacıyla yemleme yaptık. Memeli hayvanlar için Osmaniye Belediyemiz tarafından sağlanan lahana, marul, karnabahar gibi ürünleri bıraktık. Ayrıca köpek maması olan kuru mama tilkiler için bırakıldı. Bölgede yoğun tavşan ayak izlerini gördük, onlar da marul lahanalardan yiyecekler. Kuşlar için ise ağaç diplerine buğday bıraktık ki rahat bir şekilde beslenmesini yaparak doğada yaşamlarını devam ettirebilsinler" diye konuştu.

Osmaniye Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın da, yemleme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bölgemizde milli parklar şubesi ve belediyemiz bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekteler. Çünkü, buradaki tilkiler yerleşim yerlerine inerse kuduz yayma ihtimalleri var. Bu yüzden bu çalışmalara düzenli olarak devam etmekteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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