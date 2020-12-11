Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü törenle imzalandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında AR-GE, inovasyon ve staj işbirliği protokolü törenle imzalandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında AR-GE, inovasyon ve staj işbirliği protokolü törenle imzalandı.

İmza törenine Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Karaarslan, Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe ile protokol imzalanacak şirketlerin yetkilileri katıldı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, üniversite sanayi işbirliğinin ülke ekonomisi ve istihdamında önemli rol oynadığını, bu nedenle üniversite olarak desteklediklerini belirterek, AR-GE, inovasyon, bilgi, tecrübe paylaşımı gibi etkinlikleri sanayicilerle birlikte yapma arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

OKÜ'nün sanayiye yönelik yüksek lisans programını hayata geçirdiğini ifade eden Türk, "Bu işbirliği girişimleri sonucunda üniversitemiz daha da güçlenecek. Hem sanayiden üniversiteye hem de üniversiteden sanayiye farklı Know-How paylaşımları aktarılarak öğrencilerimizin üretim sektörü ile doğrudan faydalanabileceği mekanizmaların yolu açılmış olacaktır. Ayrıca üniversitemizin yapmış olduğu sanayi işbirliği ile de ilk defa AR-GE Merkezi yetkilisince üniversitemizde ders verilmeye başlandı. Böylece sanayideki bilginin ve laboratuvarın öğrencilere tanıtılması, uygulama örneklerinin gösterilmesi sağlandı. Alanında bilgili, tecrübeli insan kaynağından da yararlanıldı. şeklinde konuştu.

Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe de, firmalar arasında yapmış oldukları yaz stajı işbirliği protokolü ile nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Protokol çerçevesinde üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla sektöre yatkın ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmek amacımız olmalıdır. Öğrencilerin sektörde çalışmalarını özendirerek ve bizzat uygulama yapmasını, beceri ve deneyimlerini güçlendirmesini sağlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat