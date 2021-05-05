Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 16 kişi yaralandı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten yola çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, 63 S 1363 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kızlaç tüneli içinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye, Bahçe ve Düziçi'ndeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner