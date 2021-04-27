Osmaniye'de sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedi bulundu

Osmaniye'de dün sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 2 kardeşin cesedi bulundu.

Osmaniye'de dün sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 2 kardeşin cesedi bulundu.

Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolan Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ı (9) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kanala verilen su kesildi.

İki çocuğun cesedi, vatandaşlar tarafından kanala düştükleri yerin yaklaşık 900 metre uzağında bulundu.

Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında dün oynayan 4 çocuktan biri, ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Kurtarma amacıyla suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı. Çevredekiler, Saadet (10) ve Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkarmış, Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş kurtarılamamış, Şükran Karataş'ın ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner