Osmaniye'de sinir krizi geçirdiği belirtilen kişi evdeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa attı
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Osmaniye'de sinir krizi geçirdiği belirtilen kişi evdeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa attı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de sinir krizi geçirdiği belirtilen kişi evdeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa attı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evindeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa atan kişi, polisin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evindeki bazı eşyaları 9'uncu kattan sokağa atan kişi, polisin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Cemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve sinir krizi geçirdiği belirtilen Sami Ç. (55), 9'uncu kattaki evinde bulunan bazı eşyaları balkondan sokağa attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Sami Ç'yi sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Binanın bahçesinde geniş güvenlik önlemi alan polislerin çabası sonucu ikna olan Sami Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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