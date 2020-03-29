Osmaniye'de sağanak; cadde ve sokaklar su altında
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
29.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:32
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
- Kadirli
İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, Cemalpaşa ve Cengiz Topel mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrası Savrun Çayı ile Bülbül Deresi'nde su seviyesi yükseldi, Kadirli- Osmaniye yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağışın ardından Kadirli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı
- Kadirli
Kaynak: DHA