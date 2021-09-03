Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Bünyamin Karabulut idaresindeki 31 KCF 92 plakalı otomobille Ramazan Gürsoy'un kullandığı 07 AFR 617 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi yol ayrımında çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Karabulut, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gürsoy ile aynı araçta bulunan Meryem Gürsoy yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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