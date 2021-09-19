Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Tokiler kavşağında meydana geldi. Bahadır Taşbaş idaresindeki 01 D 8119 plakalı otomobil ile Yasin Koç'un kullandığı 80 ABS 560 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - OSMANİYE

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