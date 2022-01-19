Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü - Haberler
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Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrenciler için kamyonlarla kar getirilerek okul bahçesine döküldü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrenciler için kamyonlarla kar getirilerek okul bahçesine döküldü.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin isteği üzerine Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 3 kamyon kar getirterek, okul bahçesine dökülmesini sağladı.

Teneffüse çıkan öğrenciler, kar topu oynadı, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Öğrencilerle birlikte oyunlar oynayan Tarhan, ilçenin yüksek kesimlerinin kar altında olduğunu, ancak merkezde kar olmadığı için öğrencilerin kendisinden kar istediğini belirterek, "Biz de onları sevindirmek için kamyonlarla kar getirdik. Öğrencilerimizi kar ile buluşturduk." dedi.

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

Öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar döküldü

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Ömer Tarhan, Cumhuriyet, Osmaniye, kar, Güncel, Haber

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