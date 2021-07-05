Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Osmaniye'de yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek kursa başlaması sağlandı.

İl Müftüsü Ali Çakmak, AA muhabirine Müslüman çocukların camiyle buluştuğu ve cami merkezli hayatın ilk adımının atıldığı yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

Camilerin geçmişten bugüne birçok alana hizmet verdiğini dile getiren Çakmak şunları kaydetti:

"Camilerimiz yeri gelmiş medrese, yeri gelmiş istişare toplantılarının yapıldığı yerler, Peygamber Efendimiz zamanında da spor müsabakalarının yapıldığı yerler olmuş. Günümüz dünyasında ise namaz kılma ve Kur'an öğretme noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Temennimiz camilerimizin yaz döneminde de boş kalmaması. Nasıl anne baba çocuklarını okula gönderirken ihtimam gösteriyorsa, yaz Kur'an kursuna gönderirken de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Dinimizin, maneviyatın, Kur'an eğitiminin, İslam ahlakının gençler için önemli olduğu hissiyatıyla çocuklarımızı camiyle buluşturmamız gerekiyor."

Kurslarda yaş sınır olmadığını ifade eden Çakmak, "Çocuklarımızın sosyalleşmeleri adına, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı olan ve bu değerlerden vazgeçmeyecek nesiller yetiştirmek adına bu kurslarımıza önem veriyoruz. Osmaniye merkezde 160 camimiz var. Kent merkezinde 300, ilçelerle birlikte 700 personelle camilerimizde hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında en az 5 bin çocuğu camilerimizle buluşturmayı arzuluyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyubi Camisi İmam Hatibi Murat Yılmaz da kurslara kayıtların devam ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde tüm cami ve kurslarımızda 2021 yılı yaz dönemi Kur'an kurslarımız başladı. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kurslarımız yapılamamıştı. Çok şükür bu sene salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarı neticesinde yeniden öğrencilerimizle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Kurslarımıza öğrencilerimiz, salgın hastalığa karşı önlemlerini alarak geliyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına burada oldukça dikkat ediliyor. Cami ve kurs girişlerinde tek tek öğrencilerimizin ateşleri kontrol edilmektedir." diye konuştu.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seray Kaya Ayşegül Çınar Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan
Spor Diego Arda Turan Salih Uçan Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:55:14. #1.14#

title