Osmaniye'de Kovid-19 hastaları ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Kovid-19 hastaları ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Kovid-19 hastaları ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kadirli Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler, özel kıyafetli ekiplerce, ilçedeki 20 mahallede belirlenen ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Yemek dağıtımına katılan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, 12 yıldır hizmet veren aşevinde hazırlanan 3 bin kişilik yemeği, 5 ekiple ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Ramazan süresince günlük 3 çeşit sıcak yemeğin yanı sıra gıda ve et yardımı da yapılacağını aktaran Tarhan, şunları söyledi:

"Yemekleri Kovid-19 tedavisi nedeniyle karantinaya alınan aileler ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dağıtımlarımız yapılacak. Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız tespit sonucu 20 mahalledeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine yemek götüreceğiz. Allah'ın izniyle Kadirli'de kimse yatağına aç girmeyecek. Çünkü Kadirli Belediyesi var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de Kovid-19 hastaları ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:59:09. #1.16#
title