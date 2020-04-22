Osmaniye'de koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kadın taburcu edildi
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Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, 21 Mart, Güncel

Osmaniye'de koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kadın taburcu edildi

Osmaniye'de koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan 93 yaşındaki Ayşe Duman, virüsü yenerek taburcu edildi.

22.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:27
Osmaniye'de koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kadın taburcu edildi

Osmaniye'de koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan 93 yaşındaki Ayşe Duman, virüsü yenerek taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart günü koronavirüs testi pozitif çıkan ve Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 93 yaşındaki Ayşe Duman'ın 3 günü yoğun bakım olmak üzere 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

Evinde 14 gün izolasyona alınan Duman'ı Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol ile birlikte ziyaret ettiklerini kaydeden Öznavruz, Duman'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Osmaniye'de vaka sayısının ilk vakanın görüldüğü 19 Mart'tan bugüne 100'ün altında kaldığını belirten Öznavruz, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarımızın kontrol altında ve 100'ün altında olması, Osmaniyeli vatandaşlarımızın evde kal çağrısına ses vererek gerekli duyarlılığı göstermesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığımızın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarından dolayı bu tabloyu hep birlikte yakaladık."

Kaynak: AA

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