Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
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Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Kültür Sanat

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Cevdet Paşa Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yanık, AA muhabirine, kelebeği okulun bahçesinde bulduğunu söyledi.

Kelebeğin, hayatında gördüğü en büyük kelebek olduğunu dile getiren Yanık, "Kanat açıklığını ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde olduğunu gördük. Çok nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu.

Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans." ifadelerini kullandı.

Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
Kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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