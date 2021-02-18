Osmaniye'de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü (2)
18.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:00
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Akgöllü, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Akgöllü, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgöllü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN