Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri

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