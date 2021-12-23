Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.