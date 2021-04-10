Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu
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Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | Güncel

Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu Osmaniye'de etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, dolu yağışı bahçe ve seralara zarar verdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, dolu yağışı ise bahçe ve saraları vurdu.

Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

Osmaniye'de etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, dolu yağışı bahçe ve seralara zarar verdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, dolu yağışı ise bahçe ve saraları vurdu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınadan dolayı ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök mahallesinde bir evin çatısı uçtu. Fırtınanın uçurduğu çinko çatı, yaklaşık 50 metre ilerideki yolun ortasına düştü. O esnada 4 çocuğuyla birlikte evde olan ev sahibi Bircan Kuşça, "Korkudan kıpırdayamadık. Çocuğumun elini elektrik çarpacaktı. Kimseye de seslenemedim. Çatıyı bir anda aldı götürdü" dedi.

Yine ilçeye bağlı Azaplı köyünde 2 ayrı evin ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde de 2 evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Öte yandan fırtınanın ardından etkili olan sağanak ve doluyla karışık sağanak yağış ekili alanlara, bahçelere ve seralara da zarar verdi.

Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu
Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu
Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu
Osmaniye'de fırtına evlerin çatısını uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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