Osmaniye'de esnaftan zabıtaya kuruluş yıl dönümü sürprizi
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Osmaniye'de esnaftan zabıtaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

Osmaniye'de esnaftan zabıtaya kuruluş yıl dönümü sürprizi
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asılsız ihbar üzerine bir işyerine giden zabıta ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asılsız ihbar üzerine bir işyerine giden zabıta ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kırcaali Caddesi'ndeki esnaflar, Zabıta Teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

Esnaflar, izinsiz maske satışı yapıldığı ihbarında bulunarak çağırdıkları zabıtaları pastayla karşıladı.

Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen zabıtalar, esnafa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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