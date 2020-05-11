Osmaniye'de bir ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil bir evde oturan aile üyelerinden bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kaymakamlıkça ev, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Karantinanın 24 Mayıs'a kadar süreceği, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: AA