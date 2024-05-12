İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anneler Günü'nü kutladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla duygusal bir mesaj paylaştı. Yerlikaya, annelerin önemini vurgulayarak, onların şefkatleri, sevgileri ve merhametleriyle başımızın tacı olduklarını belirtti. Şehit anneleri ve tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla "Sizi anlatmaya ne kelimeler yeter ne de kurulacak uzun uzun cümleler. Sizler başımızın tacısınız" mesajını paylaştı.
Bakan Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sizi anlatmaya ne kelimeler yeter, ne de kurulacak uzun uzun cümleler. Sizler başımızın tacısınız. Biliriz ki, ne zaman dara düşsek, bir yol gösterenimiz; karanlıkları aydınlığa dönüştürenimiz, ardımızdan hayır dua edenimiz var. Şefkatleriyle, sevgileriyle, merhametleriyle… Hakları ödenmez. Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum."