İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anneler Günü'nü kutladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla "Sizi anlatmaya ne kelimeler yeter ne de kurulacak uzun uzun cümleler. Sizler başımızın tacısınız" mesajını paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sizi anlatmaya ne kelimeler yeter, ne de kurulacak uzun uzun cümleler. Sizler başımızın tacısınız. Biliriz ki, ne zaman dara düşsek, bir yol gösterenimiz; karanlıkları aydınlığa dönüştürenimiz, ardımızdan hayır dua edenimiz var. Şefkatleriyle, sevgileriyle, merhametleriyle… Hakları ödenmez. Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum."