Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit İlker Akkaya'nın annesi Aysun Akkaya ve şehit Turgay Mert'in annesi Remziye Mert'i evlerinde ziyaret etti.

Şehit anneleriyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

Soytürk, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.