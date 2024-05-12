Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit İlker Akkaya'nın annesi Aysun Akkaya ve şehit Turgay Mert'in annesi Remziye Mert'i evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Soytürk, şehit anneleriyle sohbet ederek, şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti ve her fırsatta onlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Ziyarette Vali Soytürk'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit İlker Akkaya'nın annesi Aysun Akkaya ve şehit Turgay Mert'in annesi Remziye Mert'i evlerinde ziyaret etti.
Şehit anneleriyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.
Soytürk, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.
Vali Soytürk'e ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.