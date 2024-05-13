Lüleburgaz Şehitliği'nden alınan şehit toprağı Çanakkale'ye götürülecek

Lüleburgaz Şehitliği'nden alınan şehit toprağı Çanakkale'ye götürülecek
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Lüleburgaz Şehitliği'nden alınan şehit toprağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Çanakkale Şehitliği'ne ulaştırılacak. Bisikletseverler, şehit kabrinden aldıkları toprağı Çanakkale'ye götürmek üzere yola çıktı.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Şehitliği'nden alınan şehit toprağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Çanakkale Şehitliği'ne ulaştırılacak.

Lüleburgaz Şehitliği'nden alınan şehit toprağı yaklaşık 250 kilometrelik etabın ardından Çanakkale Şehitliği'ne ulaştırılacak. Lüleburgaz Şehitliği'nde düzenlenen programa Başkan Gerenli, Hedef Doğa Sporları Kulübü ve Bisikletliler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisikletseverler şehit kabrinden aldıkları toprağı Çanakkale'ye götürmek üzere yola çıktı. Gerenli, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından bisikletlileri Lüleburgaz Şehitliği'nden Çanakkale'ye yolcu ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında, aziz şehitlerimizin toprağını Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı Çanakkale'ye götürmek üzere Lüleburgazlı bisikletlilerimize emanet ettik. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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