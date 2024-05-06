Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Badminton Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı
Amasya'da düzenlenen Badminton Küçükler Grup Yarışmalarında birinci olan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Kastamonu temsilcisi olarak Badminton Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Finaller 5-7 Haziran tarihlerinde Bartın'da gerçekleştirilecek.
Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Badminton Türkiye Finallerine kalmaya hak kazandı.
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı "Okul Sporları Faaliyetleri" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amasya'da 9 ilin katılımı ile düzenlenen Badminton Küçükler Grup Yarışmalarına katılan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu bölge birincisi oldu.
Kastamonu temsilcisi 5-7 Haziran'da Bartın'da yapılacak "Badminton Türkiye Finalleri"ne katılmaya hak kazandı.