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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul badminton takımı üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu

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Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Badminton Küçükler Denizli Bölge Grup Müsabakaları'nda üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Okul sporcuları, ödüllerini Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi. Şimdi ise Afyonkarahisar'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandılar.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Badminton Küçükler Denizli Bölge Grup Müsabakaları'nda üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Okul sporcularına ödülleri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından törenle takdim edildi. Sinanpaşalı öğrenciler bu önemli başarıyla birlikte Bartın'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eğitim Öğretim Yılı Denizli Gençlik Türkiye Spor Spor Haberler

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