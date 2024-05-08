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Yığılca'da Müftülük Projesi ve Masa Tenisi Turnuvası Son Buldu, Pazar Denetimleri Devam Ediyor

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Yığılca Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen haftalık okul sohbetleri programı Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda sona erdi. Programda gençliğin anlam arayışı konulu sohbet verildi. Ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasının açılış maçı yapıldı. Yığılca Belediyesi Zabıta ekipleri ise pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Yığılca Müftülüğü ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirilen haftalık okul sohbetleri programı sona erdi.

Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda yapılan programda, Merkez Cami İmam Hatibi Süleyman Altınhan ve Hebeler Fatih Mahallesi Cami İmam Hatibi Mehmet Pirnal "Gençliğin Anlam Arayışı" konulu sohbet verdi.

Öğrencilerin sorular sorduğu etkinlik, çeşitli ikramlarla son buldu.

Masa tenisi turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen masa tenisi turnuvasının açılış maçını, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Cumhuriyet Savcısı Musa İhsan Kartal yaptı.

Kaymakam Demirkol, turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Pazar denetimleri sürüyor

Yığılca Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Müşterilerin kaliteli ürünü alabilmesi amacıyla düzenli olarak yapılan denetimler kapsamında zabıta ekipleri, tezgah, etiket ve tartı kontrolleri gerçekleştirdi. Vatandaşların poşetlerini hassas terazilerle tartan ekipler, ürünlerde eksik olup olmadığını kontrol etti.

Tezgahların ve tartıların tek tek kontrol edildiği denetimde, yönetmelik ve mevzuata aykırı olarak işgal yapan, tartısı bozuk olan ve hile yaparak çürük veya kusurlu mal satan kişiler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Uysal Müftülük Gençlik Yığılca Zabıta Tenis Spor Belediye Spor Güncel Haberler

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