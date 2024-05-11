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Alaca Gençlik Merkezi Gönüllüleri Depremzede ve Şehit Annelerini Ziyaret Etti

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Alaca Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, Anneler Günü'nde depremzede ve şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Alaca Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, Anneler Günü'nde depremzede ve şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Gönüllü gençler, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası Çorum'un Alaca ilçesine yerleşen Aşina Atılgan ile 2018 yılında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Halil İbrahim Aygül'ün Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Yıldız'ı ziyaret ettiler.

Anneler Günü kapsamında Alaca Gençlik Merkezi'nde görevli Gençlik Lideri Kübra Diç ve merkezin gönüllü gençleri depremzede ve şehit annesini ziyaret etti.

Deprem nedeniyle Hatay'ın Antakya ilçesinden Çorum'un Alaca ilçesine gelen Aşina Atılgan ile görüşen Kübra Diç ve beraberindeki gönüllü gençler, Anneler Günü'nü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Depremde annesini kaybettiğini dile getiren Aşina Atılgan, "O panik anlarının asla tarifi yok. Ben de depremde annemi kaybettim. Çok kötüydü her şey. Tarifi olmayan bir acı yaşadık. O günlerin, geçirdiğimiz günlerin gerçekten her bir dakikasını ayrı ayrı yaşadık. Allah bir daha o günleri göstermesin. Rabbim kimseye o acıyı yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Atılgan, Gençlik Lideri Kübra Diç ve beraberindeki gençlere teşekkür etti. Atılgan, kapısının gençlere her zaman açık olduğunu ve yine beklediğini de sözlerine ekledi.

'Şehit annesini unutmadılar'

Alaca Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Kübra Diç ve beraberindeki gönüllü gençler, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Halil İbrahim Aygül'ün annesi Zeynep Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette gençler Şehit Annesi Zeynep Yıldız'a çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Şehit annesi Yıldız ise ziyaret nedeniyle çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Alaca Gençlik Merkezi'nde görevli Gençlik Lideri Kübra Diç, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, "Anneler Günü nedeniyle annelerimizi ziyaret ettik. Onların mutluluklarına ortak olduk. Annelerimizi asla unutmayalım. Onlar bize emanet. Bu vesileyle tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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