Kayseri'nin ilk kadın şehidinin annesinin buruk Anneler Günü

Anneler Günü'nü kutlamak için 8 yıldır şehit kızının mezarına gidiyor

Şehit annesi Gülay Odabaşıoğlu:

"Yanımda olsaydı, çok sevdiğimi söylemek isterdim"

KAYSERİ - Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek'in annesi Gülay Odabaşıoğlu, Anneler Gününü şehit olan kızının mezarını ziyaret ederek kutladı. Odabaşıoğlu, "Yanımda olsaydı, çok sevdiğimi söylemek isterdim" dedi.

17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak çalışan Ayşegül Pürnek'in annesi Gülay Odabaşıoğlu, Anner Günü'ne buruk girdi. Kayseri'nin ilk kadın şehidi olan kızının mezarı başında dua eden Odabaşıoğlu, kızıyla hasret giderdi. 8 yıldır her Anneler Günü'nde kızının mezarına gelen Odabaşıoğlu, acının taptaze olduğunu belirtti. Şehit kızının çok hayalleri olduğunu belirten acılı anne, "Şehit kızım 5 yıldır Ankara'daydı. Genelkurmay Başkanlığı'nda muhasebe uzmanlığı yapıyordu. İşini çok seviyordu. Bekardı ve 32 yaşındaydı. Çok hayalleri vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. 'Anne 1 ay sonra sınava geleceğim' dedi. Vergi müfettişi olmak istiyordu. Ancak olamadı. Çok çalışkandı. Kızım şehit olmadan önce 13 gün yanındaydım. Ankara'ya kızımla vedalaşmaya gitmişim. Ondan sonra anneler gününü kutlayamadık. En son anneler gününü 2015 yılında kutlamıştık. Ben kızımı vatanıma, milletime hediye ettim. Benim kızım şehit oldu. Çok acı ama gurur verici bir durum. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin" ifadelerini kullandı.

"Yanımda olsaydı çok sevdiğimi söylemek isterdim" diyen Gülay Odabaşıoğlu; "Ben kızımın yanına geldim. Onunla anneler gününü kutluyorum. Yanımda olsaydı, çok sevdiğimi söylemek isterdim. 8 yıl oldu. Çok acı çekiyorum. Bu acı dayanılmaz ama çokta gurur verici. Şehit annesi olmak çok güzel. Boğazımdaki düğüm hiç gitmiyor. Burnumun sızısı hiç gitmiyor. Bayramlar olsun, anneler günü olsun çok acı veriyor. Rabbim evlat acısını kimseye yaşatmasın" dedi.