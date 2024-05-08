16 üniversite Niğde'de tanıtıldı

NİĞDE - Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 16 üniversitenin katılımıyla 11 ilde düzenlenen AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsü, Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programda yaptığı konuşmada üniversite hayatının gençler için hem akademik hem de sosyal becerilerin edinildiği kritik dönemi ifade ettiğini söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik; günümüzde üniversitelerin gençler için sosyal, ekonomik ve mesleki gelişim açısından farklı imkanlar sunduğunu belirtti. Vali Çelik; "Üniversite tercihi yapacak öğrencilerimize Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini yakından tanımaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Kamuoyunda bilgisi olduğu üzere üniversitemiz özellikle son yıllarda gerek öğrencilerimize sunduğu imkanlar gerekse elde ettiği başarılarla adından sıkça olumlu manada söz ettirmektedir. Üniversitemiz barınma sorunu olmayan bir üniversitedir bunun yanında üniversitemiz bünyesinde birçok yeni programın açılması ile de öne çıkmaktadır" dedi. Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Gençlere dokunmak istiyoruz. Gençlerin gönlüne hitap etmek istiyoruz ve onların bundan sonraki yaşantılarında son derece önemli olan kariyerlerinin planlanması için katkı sağlamak istiyoruz ve bunu 11 farklı ilde gerçekleştiriyoruz. Biz biliyoruz öğrencilerimiz şu anda tatlı bir sınav stresi içerisindeler. Hem onların kariyerleri için katkı sağlamak, mesleki olarak kafalarındaki sorulara cevaplar bulmaya çalışıyoruz o nedenle ben öğrencilerimizin bu stantları ziyaret etmesini ve üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını, kafasındaki mesleklerle ilgili detaylı bilgi almalarını canı gönülden istiyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 3 yıldır Anadolu Üniversiteler Birliği mensubu olduğunu söylediği açıklamasında birlik üyesi üniversitelerle birlikte yükseköğretimde kalitenin daha da artırılarak sürdürülebilir kılınmasına dönük faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Rektör Uslu; "Aday öğrencilerimizin sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'da da gelişmiş ve nitelikli yükseköğretim kurumlarının olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizle bir araya gelmek ve onlara üniversitelerimizi tanıtmak oldukça önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi.

Üniversite Tanıtım Fuarı'nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi standıyla birlikte Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi tanıtım stantları yer aldı. 16 üniversitenin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Fuarı gençlerin geleceklerini planlama sürecinde önemli rol oynuyor.