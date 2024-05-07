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Adıyaman'da Çay Ocağının Duvarları Deprem Şehitlerinin Fotoğraflarıyla Kaplandı

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Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde bir çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde kaybettiği ikiz kardeşi ve yakınlarının fotoğraflarını duvarlara astı. Müşteriler de kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek duvara astı. İşletmenin duvarları, onlarca deprem şehidinin fotoğraflarıyla kaplandı.

Adıyaman'da bir çay ocağının duvarları, 'deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla adeta albüme döndü.

Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen ve yakınlarını kaybetti. İkizler Çay Ocağı'nın duvarına kardeşi ve yakınlarının fotoğraflarını astı. Çay ocağına gelen müşterilerde kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek, duvara astı. Depremden sonra her gecen gün fotoğraf sayısı arttı. İşletmenin tüm duvarları depremde şehit olan kişilerin fotoğraflarıyla kaplandı. Onlarca deprem şehidinin fotoğrafının bulunduğu işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor. Duvarda asılı olan onlarca fotoğraf adete duvar albümünü andırıyor.

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, "6 Şubat depreminde ben ikiz kardeşimi kaybettim. Kardeşimin, mahalleden birkaç dost, arkadaşın fotoğraflarını astım. Daha sonra buraya gelen müşteriler kendi yakınlarının fotoğraflarını getirip asmaya başladı. Burası adeta bir albüm halini aldı" dedi.

Müşteri Oktay Gici, fotoğrafları görünce duygulandıklarını, 6 Şubat depremini bir daha yaşamak istemediklerini aktardı.

Müşteri Yüksel Gökdemir ise "Depremden önce birlikte oturduğumuz, hayaller kurduğumuz arkadaşlarımız, akrabalarımız depremde hayatını kaybetti. Mustafa abiden Allah razı olsun, fotoğrafların hepsini koymuş" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Deprem Çay Yerel Haberler

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