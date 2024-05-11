Şehit annesi Sıdıka Şık, 6 yıldır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Halil İbrahim Şık'ın annesi Sıdıka Şık, 6 yıldır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor.

Üç çocuk sahibi Bekir ve Sıdıka Şık çiftinin ilk çocuğu Halil İbrahim Şık, askerden döndükten sonra sözleşmeli er sınavlarına girerek asker oldu. Sözleşmeli er olarak Hakkari'de göreve başladı. 2018 yılında Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üst Bölgesinde görev esnasında bölücü terör örgütü PKK militanları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası şehit 2018 yılında toprağa verildi.

Şehit oğlu olmadan 6. Anneler Günü'nü geride bırakan Anne Sıdıka Şık, "Hakkari'deydi, orada görevinin bitmesine 1 ay kalmıştı. Aradı, 'Geleceğim' dedi. Kısmet olmadı. Bazen arıyordum, 'Oğlum dikkat et' diyordum. 'Anne kötüye bir şey olmaz' diyordu, şaka yapıyordu. Evliydi ve yeni doğmuş bir kızı vardı. Şehit olduğunda kızı 5 aylıktı. Anneler Günü'nde birlikte olmak kısmet olsaydı güzel olurdu ama olmadı işte" dedi.

Ailesinden habersiz asker oldu

Oğlunun kendilerinden habersiz olarak sınavlara başvurduğunu ve asker olmayı çok istediğini kaydeden Şık, "Askerden geldikten sonra çok olmadı. Bizden habersiz başvurmuştu. Ben rahatsızdım, hastanede yatıyordum o zamanlar. Babası bana haberim olup olmadığını sordu. 'Oğlan Ankara'ya sınava gitmiş, hayırdır' diye sordu. Ben de dua ediyordum 'inşallah kazanamaz' diye. Kazandı, gitti. Demek ki kısmeti öyleydi, öyle geçti' şeklinde konuştu.

Evin salonunu oğlunun resimleriyle donattı

Evin salonunu eşinin şehit oğlu Halil İbrahim Şık'ın resimleriyle donattığını anlatan Şık, "Babası öyle istedi, ben önce istemedim. Zor oldu benim için, sonra ben de alıştım. Öyle bakıyorum, sanki benim yanımda gibi hissediyorum. Başka odamız yok" dedi.

Torunu ile oğlu aynı ismi taşıyor

Torununun da şehit olan oğlu Halil İbrahim ile aynı ismi taşıdığını belirten Şık, oğlunun vefatının ardından torununa oğlunun ismi ile seslenmenin tüm aile için zor olduğunu anlattı. Şık, "Zor oldu başlarda ismi ile seslenmek. Yeni yeni 'Halil İbrahim' diyoruz. Dedesi sürekli söylüyordu ama ben, annesi ve babası söyleyemiyorduk. Zor oluyor. Babası, 'Nasıl abimin ismini ben oğluma diyeyim' diyordu. İnanın ki torun evlattan daha tatlı oluyor. Başka bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA