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Kırşehir'deki Şehitler Ağacı'na bin 310 şehit künyesi daha eklendi

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Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Şehitler Ağacı'na bin 310 yeni şehit künyesi eklendi. 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle şehit olan Kırşehirli bin 310 kahramanın isimleri ağaca yazıldı. Şehitlerin isimlerini daima yaşatmak amacıyla künyeler ağaca asıldı.

Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Şehitler Ağacı'ndaki künyelere bin 310 şehit künyesi daha eklendi.

'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle 193 şehidin isminin asılı olduğu ağaca Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirli bin 310 şehidin isminin yazılı olduğu künye eklendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; "2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesiyle şehrimizde şehitler ağacı oluşturmuştuk. O dönemde 193 şehidimizin künyelerinin isimlerinin yazılmış bir şekilde ağacımıza asmıştık. Bu zaman zarfında künyelerimizin tahriş olmasından dolayı şuanda Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan bin 310 kahramanımızın isimlerini ağacımıza astık. Şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu künyeleri şehitler ağacına asarak isimlerini daima yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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