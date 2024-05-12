Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, bugün Türk bayrağı altında özgürce yaşayabilmeyi şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Onların mücadeleleri sayesinde Türk bayrağı altında rahatça yaşadıklarını kaydeden Aksoy, "Bu anlamda şehitlerimizin aileleri bizler için oldukça kıymetli, gazilerimiz bizler için oldukça kıymetli. Böylesine önemli bir günde onların evlatlarının yerini dolduramayız ama onların adına da olsa sizlerin Anneler Günü'nü kutlamak adına bu organizasyonda bir araya geldik. Katılımlarınız için her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise vatan kahramanlarını yiğit annelerin yetiştirdiğini vurgulayarak, "Vatan her daim sizlere minnettar kalacaktır. Bu bayrak, bu gökte dalgalandıkça milletimiz bu fedakarlığınızı her daim hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da kendilerini kırmayıp davete katılan şehit annelerine saygı ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Konuşmalarında ardından şehit annelerine çiçek takdim edilen programa, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer ilgililer de katıldı.