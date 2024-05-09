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Eskişehir Fatih Fen Lisesi Erkek Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

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Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 'Erkek Voleybol' final maçında şampiyon oldu. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih İlbars'ın koordinatörlüğünde, takım Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni 3-0 yenerek namağlup olarak şampiyon oldu. Okulun hedefi, başarılı öğrencilere sporun engel olmadığını göstermek ve sağlıklı, mutlu ve sosyalleşen yeni nesiller yetiştirmektir.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 'Erkek Voleybol' final maçında şampiyon oldu.

Eskişehir'in akademik olarak en başarılın devlet okulu olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi; Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih İlbars'ın koordinatörlüğünde, sporda da adından söz ettiriyor. Fatih İlbars ve Hakan Çetin yönetimindeki okul 'Erkek Voleybol' takımı; final maçında, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni 3-0 lık net skorla yenerek, 'B-Genç Erkekler' kategorisinde namağlup olarak şampiyon oldu.

Beden Eğitimi öğretmeni Fatih İlbars, "Şampiyonluğumuzu şu sözle belirtmek istiyorum. 'Başarılı öğrenciye spor engel değildir "düsturu ile, hatta başarısını daha da artırarak ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı ve mutlu olan, sosyalleşen yeni nesiller hedefimizdir. 8 branş 13 takım ve 130'u aşkın lisanslı öğrencimizle, bu sene okulumuzda başarılı faaliyetler gösteriyoruz. Atatürk'ün veciz sözü, 'Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Borsa İstanbul Eskişehir Voleybol İstanbul Anıl Gül Spor Spor Haberler

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