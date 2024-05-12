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Batman'da Şehit Uzman Çavuşun Annesine Anneler Günü Sürprizi

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Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ADEM merkezinde toplanan kadınlar, şehit uzman Çavuş Faim Bozkurt'un annesi Naile Bozkurt'a hazırladıkları pasta ile Anneler Günü'nü kutladı. Sason Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Ebru Kandemir ve arkadaşları, annenin göz yaşlarını tutamadığı sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Batman'ın Sason ilçesinde ADEM merkezinde bir araya gelen kadınlar, şehit uzman Çavuş Faim Bozkurt'un annesi Naile Bozkurt'a hazırladıkları pasta ile Anneler Günü'nü kutladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un annesi Naile Bozkurt'a sürpriz bir kutlama hazırlayan Sason Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Ebru Kandemir ve arkadaşları, hazırladıkları pastayı hep birlikte keserek Anneler Günü'nü kutladı.

Düzenlenen sürpriz karşısında göz yaşlarını tutamayan anne Bozkurt, hazırlanan kutlama etkinliğinden dolayı ADEM çalışanlarına teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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