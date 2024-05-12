Anneden Yürekleri Dağlayan Sözler: 'O Bana Gelemedi Ben Ona Geldim'

Düzce'de Anneler Günü'nde şehit olan oğlunun mezarını ziyaret eden annenin, "O bana gelemedi ben ona geldim. Halen kullandığım eşyaları hep oğlum aldı, en son hediyesi yemek takımıydı" sözleri adeta yürekleri dağladı.

Erzincan'da 24 Ekim 2018 tarihinde operasyon bölgesine giderken içinde bulunduğu aracın şarampole uçması neticesinde şehit olan jandarma uzman onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın mezarına gelen annesi Ayfer Kaplanbaba, oğlunun kabrinde dualar okuyup fotoğrafını sevdi. 6 yıldır anneler gününü buruk geçiren Kaplanbaba, her özel günde oğlunun mezarına geldiğini belirtti. Anne Kaplanbaba, "O bana gelemedi ben ona geldim. Çok zor bir durum, rabbim kimseyi evladı ile sınamasın. İnsanın bir tarafı hep eksik kalıyor. Sevinçlerim, üzüntülerim her şey yarım. Furkan şehit olmadan önce anneler gününde hediyesini alır gelirdi, çok başka bir çocuktu. Ev ile bana yarayan şeyler alırdı ve halen kullandığım eşyalar var. En son hediyesi yemek takımıydı" dedi. - DÜZCE