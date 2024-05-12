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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Anneler Günü'nü kutladı

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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, hayatlarını evlatlarını yetiştirmeye adayan, dualarını hiçbir zaman eksik etmeden evlatlarını her şartta seven başta Gazzeli ve Filistinli anneler olmak üzere, şehit ve gazi anneleri ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi. Aküzüm, anne ve anne adayı bütün üyelerinin, tüm kadınların Anneler Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Anneler Günü'nü kutladı.

Aküzüm, hayatlarını evlatlarını yetiştirmeye adayan, dualarını hiçbir zaman eksik etmeden evlatlarını her şartta seven başta Gazzeli ve Filistinli anneler olmak üzere, şehit ve gazi anneleri ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

Aküzüm, anne ve anne adayı bütün üyelerinin, tüm kadınların Anneler Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Diyarbakır Mehmet Ak Kutlamalar Yerel Haberler

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