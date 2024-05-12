Gaziantep'te Jandarma, Şehit Annelerini ve Eşlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve eşlerine sürpriz ziyarette bulundu. Jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri şehit anneleri ve eşlerine çeşitli hediyeler ile çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında doğum günü olan şehit annesine de pasta ile sürpriz yapıldı. - GAZİANTEP