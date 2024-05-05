Emetli Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan Dualarla Anıldı
3 yıl önce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Emetli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, senei devriyesi vesilesiyle Emet İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikle dualarla anıldı. Emet İlçe Müftülüğü tarafından Babukbey Çarşı camiinde okunan Mevlidi Şerif ile Asan ve tüm şehitler için dua edildi ve hayır pilavı dağıtıldı.
3 yıl önce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Emetli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan dualarla anıldı.
Şehit P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın senei devriyesi vesilesiyle Emet İlçe Müftülüğünce Babukbey Çarşı camiinde Mevlidi Şerif okundu. Asan ve tüm şehitler için dua edildi, hayır pilavı dağıtıldı. - KÜTAHYA