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Hakkari İl Jandarma Komutanı Şehit Annelerini Ziyaret Etti

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Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek kutlama yaptı. Şehit annelerine yalnız olmadıklarını ve unutulmadıklarını hissettiren Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, beraberindekilerle birlikte şehit annelerini ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı. Tuğgeneral Çarıkçıoğlu burada yaptığı kısa konuşmasında, "Bizlere emanet olan şehit annelerimiz anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Şehit annelerimize yalnız olmadıkları ve unutulmadıkları bizim de kendilerinin birer evlatları olduğumuz hissettirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarız" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Tuğgeneral Jandarma Hakkari Yerel Haberler

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