Osmaniye'de askeri ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Osmaniye'de askeri ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'de askeri ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de askeri ambulansla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı.

Osmaniye'de askeri ambulansla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hasta bir askeri Osmaniye Devlet Hastanesine götüren askeri ambulans, Musa Şahin Bulvarı'nda, İ.E.T. idaresindeki 80 AUU 089 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulans ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hasta asker ise başla bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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