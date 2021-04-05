Osmaniye'de apartmandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Osmaniye'de apartmandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de apartmandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrumundan 3 matkap çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, kimliği belirlenen şüphelinin apartmana girerek bodrum kata inmesi ve çaldığı eşyalarla çıkışı yer alıyor.

Polis ekipleri şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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