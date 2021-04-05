Osmaniye'de apartmandan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrumundan 3 matkap çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kamera kayıtlarında, kimliği belirlenen şüphelinin apartmana girerek bodrum kata inmesi ve çaldığı eşyalarla çıkışı yer alıyor.
Polis ekipleri şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner