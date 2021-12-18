Osmaniye'de AK Parti'li kadınların yaptığı yemekler vatandaşa ikram edildi - Haberler
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Osmaniye'de AK Parti'li kadınların yaptığı yemekler vatandaşa ikram edildi

Osmaniye'de AK Parti'li kadınların yaptığı yemekler vatandaşa ikram edildi
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyelerinin hazırladığı yemekler vatandaşlara ikram edildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyelerinin hazırladığı yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yerli malı üretimi ve tüketiminin önemini vurgulamak amacıyla AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca etkinlik düzenlendi.

Programda, AK Parti'li kadınların evlerinde hazırladığı yemekler vatandaşa dağıtıldı.

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Emine Yüksel Coşkun, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine dikkati çekmek istediklerini aktaran Coşkun, "Etkinliğimizin üreten, büyüyen, milli değerleriyle yarınlara daha emin adımlarla yürüyen Türkiye yolunda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın toplumdaki farkındalığı artmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye'de AK Parti'li kadınların yaptığı yemekler vatandaşa ikram edildi

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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