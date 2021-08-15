Osmaniye'de ağzı bağlı poşette bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de ağzı bağlı poşette bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de ağzı bağlı poşette bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, konulduğu poşetin ağzı bağlanıp çalılıklara atılan kedi yavrusu tedaviye alındı.

Osmaniye'de, konulduğu poşetin ağzı bağlanıp çalılıklara atılan kedi yavrusu tedaviye alındı.

Karaçay Mahallesi'nde çalılıklardan kedi sesi geldiğini duyanlar, bölgede arama yaptı.

Ağzı bağlı poşetin içinde kedi yavrusunu fark edenler, durumu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbaba'ya bildirdi.

Laçinbaba, teslim adlığı kedinin tedavisine başladı. Durumu iyi olan kedi yavrusunun bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Laçinbaba, kedinin havasız ve susuz kaldığını belirterek, "Bu yavruyu poşet içerisine bağlayıp atmışlar. Çocuklar okuldan gelirken, çalılıklardan bir ses duymuşlar ve ardından poşeti fark etmişler. Poşetin içerisinden çıkartıldığında kedi, kan ter içerisindeydi. Bu canlıların ter bezi yok ve bu kedimizin de kan ter içinde kalmasının tek sebebi saatlerce 40 derece sıcaklıkta nefes yoluyla kapalı alana maruz kalması. Allah'tan çok uzun bir süre poşet içerisinde kalmamış, çok şükür kurtardık." diye konuştu.

Laçinbaba, sağlık durumu iyi olan kedi yavrusunu sahiplendireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Rıza Kayaalp Lionel Messi Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de ağzı bağlı poşette bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.08.2021 13:27:11. #1.13#

title