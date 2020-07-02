Osmaniye'de 3 ayrı kaza kamerada Osmaniye'de 3 ayrı kaza kameradaOSMANİYE'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Osmaniye'de 3 ayrı kaza kamerada

OSMANİYE'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca haziran ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülerin ilki Musa Şahin Bulvarı üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki bir otomobil, kontrolsüz yola çıkış yapan otomobilin ön kısmına çarparak durduğu görüldü. Diğer kaza ise Rahim Hatun Mahallesi Prof. Dr. Hilmi Karaboran Caddesi üzerinde kaydedildi. Otomobilin yan tarafından çarptığı minibüs kendi etrafında dönerek duruyor. Son kaza ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi Toprakkale Caddesi üzerinde kaydedildi. Oto Galericiler Sitesi istikametinden şehir merkezine gelirken Yusuf Çenet Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpışıyor. Kameraların kaydettiği kazaların sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi. Görüntülerin sonunda ise, "Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA