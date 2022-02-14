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3.1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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3.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 16.47'de merkez üssü Tatarlı Köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğindeki deprem, Kadirli ilçesinin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Selçuk Şavran/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Osmaniye, Tatarlı, Deprem, 112, Yerel, Güncel, Haberler

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